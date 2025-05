Endrick Juventus Tuttosport tutto vero! I bianconeri pensano al brasiliano del Real Madrid | tutti i dettagli

La Juventus punta con decisione su Endrick, talentuoso brasiliano del Real Madrid. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera sta seriamente considerando un interessamento per il giovane attaccante, recentemente acquisito dai blancos. Scopriamo tutti i dettagli e le novità riguardo a questa potenziale operazione di calciomercato.

Endrick Juventus (Tuttosport), tutto vero! La dirigenza dei bianconeri pensa concretamente al brasiliano del Real Madrid: tutti i dettagli e le novità . Il calciomercato Juve sta pensando realmente a Endrick, stellina che il Real Madrid si è assicurato per la bellezza di 72 milioni di euro ma che non sta trovando il giusto spazio con i Blancos. Da qui la decisione del giocatore di lasciare la capitale spagnola per cercare di mettersi in mostra in un nuovo club. La Juve ci sta pensando, ma verosimilmente dovrà accontentarsi di un prestito dal momento che il Real vorrà mantenere il controllo sul giocatore... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com