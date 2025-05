Endrick Juventus il Real Madrid detta le condizioni | così si può davvero chiudere! Gli aggiornamenti sulla stellina brasiliana

Nel corso del calciomercato, il nome di Endrick è tornato prepotentemente in auge per la Juventus. Secondo quanto rivelato da Sport Mediaset, il Real Madrid ha fissato le condizioni per il trasferimento della promettente stellina brasiliana. Scopriamo quindi come la Juve potrebbe realmente chiudere per il giovane attaccante.

Endrick Juventus, così si può chiudere: le condizioni fissate dal Real Madrid per il trasferimento dell'attaccante. Endrick è l'ultimo nome circolato per il calciomercato Juve. Come riferito da Sport Mediaset, il Real Madrid sarebbe disposto a cedere il gioiello brasiliano, attualmente chiuso dalle tante stelle in attacco dei Blancos. Tuttavia, la dirigenza spagnola apre solo al prestito secco: il Real punta sul calciatore per il futuro e vuole mantenere il controllo. Per la Juve potrebbe così profilarsi un colpo alla Morata dal Real Madrid.

