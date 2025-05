Empoli | tartaruga azzannatrice abbandonata per strada salvata dai carabinieri forestali foto

A Empoli, una tartaruga azzannatrice è stata salvata dai carabinieri forestali dopo essere stata abbandonata in strada e trovata sotto un'auto. La segnalazione di alcuni cittadini ha permesso il tempestivo intervento delle autorità, evidenziando l'importanza della tutela della fauna selvatica. Scopri i dettagli di questa storia e le immagini dell'animale recuperato.

Alcuni cittadini ne hanno segnalato la presenza ai carabinieri forestali che l'hanno avvistata sotto un'auto

