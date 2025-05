Empoli | Programmazione Post-Retrocessione e Strategie di Calciomercato

Dopo la retrocessione dalla Serie A, l'Empoli si prepara a un'importante fase di programmazione e riorganizzazione. L'arrivo di 25 milioni di euro come 'paracadute' offre una base solida per costruire un futuro promettente. In questo articolo, Simone Cioni esplora le strategie di calciomercato e la pianificazione post-retrocessione dell'Empoli, alla ricerca di nuove opportunità e rinvigorendo l'organico.

di Simone Cioni EMPOLI Salutata la Serie A per l’ Empoli è tempo di programmare il prossimo futuro. Intanto partiamo dai dati oggettivi, ossia i 25 milioni di euro che il club azzurro incasserà come ‘paracadute’ per la retrocessione, grazie alle tre stagioni di Serie A nelle ultime quattro. Un ‘tesoretto’ che potrà essere incrementato dalle eventuali cessioni degli uomini mercato: su tutti Jacopo Fazzini, autore di un grande finale di stagione, e Luca Marianucci, che sembra ormai promesso al Napoli. Ma anche Tino Anjorin già a gennaio era finito nel mirino di Atalanta e Torino, così come Goglichidze piaceva molto a Milan, Juventus e Roma... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli: Programmazione Post-Retrocessione e Strategie di Calciomercato

