Empoli | esordio in Serie B 2025-26 il 22 agosto derby con Carrarese dopo 29 anni

Il 22 agosto segna una data storica per i tifosi dell’Empoli, che celebrano l'esordio nella Serie B 2025-‘26 con un attesissimo derby contro la Carrarese, dopo ben 29 anni. Anche se i dettagli ufficiali sono ancora in fase di definizione, l'emozione per questo momento di rinnovamento è palpabile. Scopriamo insieme cosa ci attende per questa stagione avvincente.

Venerdì 22 agosto. Questa la data che i tifosi dell'Empoli dovranno segnare sul proprio calendario per non perdere la prima partita degli azzurri nella Serie B 2025-'26. In realtà ancora non ci sono chiaramente date e orari ufficiali, quindi l'esordio dell'Empoli potrebbe essere anche il giorno dopo o domenica 24, mentre la stagione si concluderà nel fine settimana dall'8 al 10 maggio 2026. Scongiurata l'ipotesi paventata per qualche giorno di una categoria cadetta a 22 squadre dopo il caso-Brescia, che ha riscritto di fatto la classifica dell'ultimo campionato. Se anche dopo l'ultimo grado di giudizio sarà confermata la penalizzazione delle 'rondinelle' (si parla di quattro punti) il club del presidente Cellino raggiungerebbe infatti in C Cosenza e Cittadella, mandando allo spareggio salvezza (fissato per il 15 e 20 giugno) Sampdoria e Salernitana...

