Emma sul tumore | Mi ha torturata per 10 anni

Emma Marrone, icona della musica italiana, ha rivelato la dura battaglia contro un tumore che l'ha tormentata per dieci anni. Con la sua energia e sinceritĂ , ha condiviso questa intensa esperienza, raccontando come la lotta per la salute abbia influenzato la sua vita e carriera. Un'importante testimonianza di resilienza e forza che invita alla riflessione sulla salute e la vulnerabilitĂ .

Emma Marrone è sempre stata una forza della natura, sul palco e nella vita. Energica, ironica, sincera. Ma dietro i riflettori, per dieci lunghi anni, ha combattuto una battaglia silenziosa contro un cancro che per un lungo periodo di tempo non le ha dato tregua. Lo ha raccontato dal palco di Ieo con le donne, evento annuale organizzato per dare spazio alle voci e alle esperienze delle pazienti. Un momento di condivisione e ascolto, dove Emma ha scelto di esporsi con coraggio, emozione e grande luciditĂ . PerchĂ© dietro la voce potente e le canzoni da urlare a squarciagola, c’era anche questo: la paura, la fatica, il dolore... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Emma sul tumore: “Mi ha torturata per 10 anni”

Emma Marrone torna a parlare della sua malattia