Emma Marrone sul tumore alle ovaie scoperto a 24 anni | Ho visto i miei genitori andare in pezzi Ho avuto paura di non farcela mi ha salvata la rabbia

Emma Marrone ripercorre la sua battaglia contro un tumore alle ovaie scoperto a soli 24 anni, un'esperienza che ha segnato profondamente la sua vita e quella dei suoi genitori. Con determinazione e rabbia, la cantante vuole sensibilizzare le giovani donne sull'importanza dei controlli, condividendo il suo percorso di lotta e resilienza attraverso le difficoltĂ , incluse due recidive e un intervento cruciale.

La cantante è tornata a parlare del suo difficile percorso - dalla malattia scoperta per caso a 24 anni alle due recidive, fino all'intervento di rimozione delle ovaie - «per dire alle ragazze: fate i controlli, ribaltatevi come calzini». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Emma Marrone sul tumore alle ovaie scoperto a 24 anni: «Ho visto i miei genitori andare in pezzi. Ho avuto paura di non farcela, mi ha salvata la rabbia»

