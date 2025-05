Emma Marrone e Matteo Martari innamorati | l’indiscrezione

Emma Marrone e Matteo Martari potrebbero essere innamorati! Secondo le recenti indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano, l'attore e la cantante si starebbero frequentando in gran segreto da diverso tempo. Scopriamo insieme i dettagli di questa presunta storia d'amore che ha già catturato l'attenzione dei fan.

Matteo Martari ed Emma Marron e sono innamorati? Secondo alcune indiscrezioni l’attore e la cantante si starebbero frequentando in gran segreto da diverso tempo. Matteo Martari ed Emma Marrone: è amore?. A lanciare l’indiscrezione Deianira Marzano, esperta di gossip, che su Instagram ha condiviso una segnalazione secondo cui Emma Marrone e Matteo Martari sarebbero molto vicini. I due si sono conosciuti qualche anno fa sul set del videoclip di Apnea, canzone presentata nel 2023 a Sanremo da Emma Marrone. L’attore e la cantante si sarebbero da subito trovati, creando un legame fortissimo che sarebbe durato nel tempo... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Emma Marrone e Matteo Martari innamorati: l’indiscrezione

Emma - APNEA (Official Video – Sanremo 2024)