Emma e il tumore a venticinque anni | Mi sono salvata con la rabbia Ragazze controllatevi sempre

A venticinque anni, Emma Marrone si è trovata ad affrontare una diagnosi inaspettata: un tumore. Un controllo apparentemente innocuo si trasforma in un momento cruciale della sua vita, segnato dall'emozione e dalla rabbia. In questo articolo, Emma condivide la sua esperienza, il percorso verso la salute e l'importanza di sottoporsi a visite regolari. Un messaggio di speranza e consapevolezza per tutte le giovani donne.

"Stavo benissimo, avevo accompagnato un’amica dalla ginecologa. “Ma perché non fai una visita anche tu?” Vedo il volto della dottoressa mutare. “Non voglio allarmarti, ma vedo qualcosa che non mi convince. Ti consiglio di ascoltare un altro parere”". Non aveva neanche venticinque anni Emma Marrone, quando ha dovuto affrontare un tumore ovarico che non ha mai tenuto segreto. Ma ieri ha raccontato la sua storia al teatro Manzoni di Milano, davanti a 1.500 pazienti ed ex dell’Istituto europeo di oncologia che hanno affrontato quel viaggio. Generosa più di altri artisti nel regalare anche qualche canzone alla platea, ma soprattutto nel condividere le sensazioni dopo la diagnosi: "Come se mi fossi estraniata dal mio corpo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emma e il tumore a venticinque anni: "Mi sono salvata con la rabbia. Ragazze, controllatevi sempre"

