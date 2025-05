Emma Clothier si unisce alla CBF Balducci | nuova centrale per la Serie A1

Emma Clothier si unisce alla CBF Balducci, esprimendo la sua emozione per l’opportunità di giocare nella Serie A1 italiana, uno dei suoi sogni nel mondo della pallavolo. Con il suo arrivo, la squadra maceratese arricchisce il proprio roster con un quarto nuovo volto, pronta a competere contro le migliori formazioni del panorama globale.

"Ero emozionata quando ho ricevuto l’offerta dalla CBF Balducci, uno dei miei sogni era quello di competere nella Serie A1 italiana, contro alcune delle migliori squadre del mondo". Adesso quel sogno si realizza per la centrale Emma Clothier, quarto nuovo volto della squadra maceratese di volley. Il club annuncia l’accordo con la dinamica e agile centrale statunitense, classe 2001 per 188 cm di altezza. Entra nel roster arancionero un’altra atleta con esperienza a livello internazionale: Clothier, infatti, ha vestito nell’ultima stagione la maglia del Dresdner SC nel massimo campionato tedesco, conquistando la Coppa di Germania e raggiungendo la finale scudetto, disputando inoltre in Europa la Cev Cup... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Emma Clothier si unisce alla CBF Balducci: nuova centrale per la Serie A1

