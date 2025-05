Emissioni nette di gas a effetto serra l’Ue | Sulla buona strada per riduzione del 54% per il 2030

L'Unione europea è in avanzamento verso l'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra del 54% entro il 2030. Nonostante i progressi significativi, rimangono sfide da affrontare. L'attuazione completa dei piani nazionali e delle politiche comunitarie sarà fondamentale per garantire il successo di questa ambiziosa iniziativa ambientale. Questo articolo esplorerà i risultati finora raggiunti e le difficoltà da superare.

Una buona notizia per l'ambiente e per l'Unione europea, i progressi sono tanti ma ci sono sfide ancora aperte da vincere. Ma continuando ad attuare "in pieno" i piani nazionali e le politiche comunitarie, l'Unione europea è "sulla buona strada" per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra del 54% per il 2030. È solo un punto in meno del target di riduzione del 55% dai livelli del 1990 previsto dalla Legge Ue sul clima. Un dato che arriva dalla Commissione nella valutazione dei piani nazionali per l'energia e il clima, consegnati a giugno scorso e contenenti le tabelle di marcia su come i Paesi contribuiscano agli obiettivi su energia e clima...