Emergenza idrica Marino | Le vallate non possono più essere trattate come territori di serie B

L'emergenza idrica nelle vallate marino richiede un'attenzione immediata e strategica. Non possiamo ripetere gli errori del passato, e con l'estate 2025 alle porte, è fondamentale dare priorità ai lavori di Sorical Spa, avviando le condotte e i serbatoi già realizzati. È tempo di considerare queste aree come territori di prima scelta, garantendo un futuro sostenibile e un accesso equo alle risorse idriche.

"Non possiamo permettere che l'estate 2025 riproponga lo stesso copione dell'anno scorso. È urgente dare priorità ai lavori programmati da Sorical Spa e attivare finalmente le condotte idriche e i serbatoi comunali già realizzati nell'ambito del Decreto Reggio, parzialmente messi in funzione, per...

