emergenza adolescenti a rischio prato vince bando del ministero tre milioni per aiutarli a crescere

Tre milioni di euro finanziamento grazie ai fondi europei per realizzare a Officina Giovani un polo di aggregazione per gli adolescenti e una serie di attivitĂ per aiutare i ragazzi nella crescita, contrastare l’abbandono scolastico e le dipendenze, supportare i genitori nelle relazioni con i figli. La SocietĂ della salute area pratese guida uno dei quattro progetti toscani selezionati per DesTEENazione – Desideri in azioni, il bando promosso dal ministero del lavoro e delle politiche sociali per creare spazi multifunzionali pensati per ragazzi di etĂ compresa tra gli 11 e i 21 anni. La sfida principale del bando, che ha selezionato sessanta progetti su 185 proposte in tutta Italia, è riunire in un unico spazio diversi servizi dedicati a questa fascia d’etĂ , creando un ambiente in grado di rispondere in modo coerente e integrato ai bisogni dei ragazzi: per Prato sarĂ appunto Officina Giovani, in particolare il primo piano dell’edificio chiamato Capannone Arte, con l’uso degli spazi di Officina Teen e Play Off (sono in tutto circa 400 metri quadrati)... 🔗 Leggi su Lanazione.it