Emanuele Pisaroni riconfermato presidente del Consorzio Piacenza Alimentare

Emanuele Pisaroni è stato riconfermato all'unanimità presidente del Consorzio Piacenza Alimentare durante l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2024. Accanto a lui, continuerà a lavorare il vice Stefano Perini e il consiglio uscente, composto da Alberto Bertuzzi, Luca Groppi, Cinzia Pastorelli, Rosaria Maestri e Paolo. Questo rinnovo segna un passo importante per il futuro del consorzio e per la promozione delle eccellenze gastronomiche locali.

Nell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2024 (all'unanimità), del Consorzio Piacenza Alimentare, Emanuele Pisaroni è stato riconfermato presidente e con lui il vice Stefano Perini, il consiglio uscente (Alberto Bertuzzi, Luca Groppi, Cinzia Pastorelli, Rosaria Maestri e Paolo...

