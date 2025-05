Emanuele Filiberto di Savoia ufficializza per davvero la storia con Adriana Abascal | foto condivise

Emanuele Filiberto di Savoia ha ufficializzato la sua relazione con Adriana Abascal durante una cena di gala a Osaka, segnando un passo importante nella loro storia d'amore. Presentandosi insieme a un evento istituzionale, il Principe ha confermato il suo legame con l'imprenditrice messicana, condividendo anche foto della serata che testimoniano il loro affiatamento.

Emanuele Filiberto di Savoia ufficializza per davvero la relazione con Adriana Abascal, presentandosi alla cena di gala degli Ordini Dinastici ad Osaka con lei. Dunque, con questa uscita ufficiale, ad un evento istituzionale, di fatto il Principe conferma che la sua compagna è l’imprenditrice messicana, per quanto non abbia ancora divorziato dalla moglie, Clotilde Courau. Ma procediamo con ordine. Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal alla cena di gala. La relazione di Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal è iniziata un po’ in sordina. Infondo, lui è un uomo sposato, ma questo non gli ha impedito di frequentale l’ex Miss Messico... 🔗 Leggi su Dilei.it