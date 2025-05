Elon Musk | Starship migliora nessuna perdita di scudi termici

Nel recente volo della Starship, Elon Musk ha annunciato significativi progressi: i motori hanno raggiunto il limite di spegnimento previsto e, per la prima volta, non si sono registrate perdite significative di scudi termici. Questi risultati offrono un'importante base di dati per future analisi e contribuiscono a migliorare la cadenza di lancio dei prossimi voli, consolidando così l'avanzamento del progetto spaziale.

La Starship ha raggiunto il limite di spegnimento previsto per i motori, un grande miglioramento rispetto all'ultimo volo. Inoltre, non c'è stata alcuna perdita significativa di scudi termici durante la salita. Ora abbiamo molti dati utili da analizzare. La cadenza di lancio per i prossimi tre voli sarà più rapida, circa uno ogni 3 o 4 settimane. Lo ha scritto sulla piattaforma social X Elon Musk, amministratore delegato di SpaceX, commentando il nono volo di prova senza equipaggio del sistema di lancio della Starship. La navicella spaziale si è probabilmente disintegrata sopra l'Oceano Indiano dopo aver perso il controllo durante il rientro sulla Terra... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elon Musk: Starship migliora, nessuna perdita di scudi termici

Cosa riportano altre fonti

SpaceX, Elon Musk 'ora un volo Starship ogni 3-4 settimane'. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Elon Musk: Starship migliora, nessuna perdita di scudi termici - La Starship ha raggiunto il limite di spegnimento previsto per i motori, un grande miglioramento rispetto all'ultimo volo. Inoltre, non c'è stata alcuna perdita significativa di scudi termici durante ... 🔗Si legge su quotidiano.net

Fallisce il nono volo della Starhip di Musk - Il gigantesco razzo che secondo Elon Musk dovrebbe portare l'uomo su Marte ha ancora qualche problema. Al nono test è andato fuori controllo ... 🔗Riporta rainews.it

Starship, fallisce anche il nono test. Ma Musk rilancia il “sogno” marziano - Il razzo di SpaceX supera i precedenti punti critici ma perde il controllo a mezz’ora dal lancio. Annullato anche il test di rilascio di satelliti Starlink ... 🔗Lo riporta repubblica.it

SpaceX changes everything on Starship Booster to reach orbit...