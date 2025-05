Elodie Iannone aria di fiori d’arancio? L’indizio

Elodie e Andrea Iannone, una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, potrebbero essere pronti a fare il grande passo. Dopo tre anni di amore e speculazioni sulle nozze, un nuovo indizio ha catturato l'attenzione dei fan: un anello apparso al dito della cantante. A rivelarlo è la rivista Chi, che ha pubblicato uno scatto intrigante che alimenta le voci su un possibile matrimonio.

Ta le coppie più amate dello showbiz nostrano, Elodie ed Andrea Iannone hanno alle spalle tre anni di relazione nel corso dei quali più volte si sono susseguiti rumours sulle possibili nozze. Elodie e Iannone, spunta un anello al dito della cantante. A lanciare lo scoop è Chi che con uno scatto pubblicato nell'ultimo numero ha scatenato i fan dell'artista e del centauro. L'attenzione sull'immagine è rivolta alla mano della voce di Dimenticarsi Alle 7, sulla quale appare un anello indossato all'anulare sinistro e secondo quanto si legge nel settimanale: "Non avvistato prima. Non lo aveva sul red carpet del film Fuori al Festival di Cannes pochi giorni fa".

Andrea Iannone ha cancellato ogni altro ex di Elodie: “Con lui la storia più importante della mia vita” - Elodie torna a raccontare la sua intensa storia d'amore con Andrea Iannone, motociclista di fama, che ha ufficialmente messo da parte ogni suo ex per dedicarsi completamente alla cantante. 🔗continua a leggere

