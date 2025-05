Elodie e Andrea Iannone si sposano? Spunta l’anello ‘sospetto’

Elodie e Andrea Iannone potrebbero essere pronti a compiere il passo più importante della loro storia d'amore. Recentemente avvistati insieme per le strade di Milano, la cantante ha attirato l'attenzione con un anello 'sospetto' al dito, suggerendo un possibile matrimonio all'orizzonte. Scopriamo tutti i dettagli su questa dolce possibilità!

(Adnkronos) – Matrimonio in vista? Elodie potrebbe essere pronta a pronunciare il fatidico 'sì'. La cantante, legata sentimentalmente con Andrea Iannone, è stata paparazzata per le strade di Milano proprio in compagnia del suo cavaliere. Ma a catturare l'attenzione è stato un anello 'sospetto' che Elodie ha sfoggiato al dito anulare sinistro.

