Elkann rifà la Juve | Chiellini nuova figura chiave a lui si aggiungeranno un ad e un ds o capo scout Tutti i nomi

Elkann riscrive il futuro della Juventus, puntando su Chiellini come nuova figura chiave nel club. In arrivo un nuovo amministratore delegato e un direttore sportivo o capo scout, in un progetto ambizioso che mira a rafforzare la squadra dopo la recentissima conquista della Champions League. Scopri tutti i nomi e le ultime novità in merito a questa rivoluzione bianconera.

Elkann rifà la Juve: Chiellini nuova figura chiave, a lui si aggiungeranno un nuovo ad e un ds o capo scout. Tutti i nomi e le ultimissime novità. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla Juventus, che conquistata la Champions League sul campo ha intenzione di rinnovare il proprio organigramma societario prima ancora della sua squadra. Stando a quanto si apprende la figura chiave sarà Chiellini, che entrerà sempre di più nelle dinamiche e nei meccanismi bianconeri dopo un anno di apprendistato. A lui potrebbero aggiungersi un nuovo ad ( Comolli in pole) e un dscapo scout ( Tognozzi in cima alla lista delle preferenze)...

Altre fonti ne stanno dando notizia

