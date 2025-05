Elisa Di Francisca | Ho subito bullismo da ragazzina e sui social ma non bisogna tacere

Elisa Di Francisca, campionessa olimpica di fioretto, ha rivelato la sua esperienza di bullismo durante la Maratona Bullismo a Roma. Nonostante il successo, ha affrontato le difficoltà da ragazza e sui social, sottolineando l'importanza di non tacere su queste tematiche. La sua testimonianza è parte della presentazione del primo rapporto dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio, un'iniziativa fondamentale per affrontare questo problema sociale.

La medaglia d'oro nel fioretto individuale e a squadre alle Olimpiadi 2012, Elisa Di Francisca, ha condiviso la sua testimonianza durante la Maratona Bullismo al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos a Roma, dove è stato presentato il primo rapporto dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile. L'articolo Elisa Di Francisca: “Ho subito bullismo da ragazzina e sui social, ma non bisogna tacere” ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Elisa Di Francisca, bufera social dopo le parole su Pilato. Il profilo dell'ex schermitrice preso di mira dagli hater - Elisa Di Francisca e le polemiche su Benedetta Pilato ... Ma non volevo dare un giudizio sulla sconfitta, figurarsi: ne ho subito tante anche io...Semplicemente, non conoscevo la sua storia ... 🔗Segnala msn.com

Elisa Di Francisca: “Un mio ex fidanzato mi picchiava, ma decisi di non denunciare”/ “La scelta di abortire…” - “Tante volte hai bisogno di toccare il fondo… All’inizio non ti rendi subito conto ... grazie a questo che ho conosciuto me stessa”. Nella vita di Elisa Di Francisca è poi arrivato ... 🔗ilsussidiario.net scrive

Ivan Villa, chi è il marito di Elisa Di Francisca/ L’aneddoto sul primo incontro: “Ci baciammo subito, poi..” - Forse non tutti sanno che da qualche anno a questa parte il cuore dell’ex schermitrice Elisa Di Francisca ... piangere ma la mattina successiva ho sfogato tutta l’adrenalina accumulata ... 🔗Scrive ilsussidiario.net

ESCLUSIVA | ELISA DI FRANCISCA: “Ho Subito VIOLENZA, ma mi ha Insegnato una Cosa. E Sulla VEZZALI