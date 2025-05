Elio svelate le voci italiane del film Pixar | c' è anche Lucio Corsi

Disney ha annunciato il cast delle voci italiane di "Elio", il nuovo attesissimo film Pixar in arrivo il 18 giugno 2025. Tra i protagonisti spicca Lucio Corsi, pronto a dare voce a questa avventura che segue il successo di "Inside Out 2". Scopriamo insieme tutte le novità e i dettagli su questo progetto ambizioso e le aspettative del pubblico.

La pellicola arriva dopo il successo globale di Inside Out 2 con la Pixar chiamata a replicare nonostante un budget considerevole Disney ha finalmente svelato il cast di voci italiane di Elio, il film Pixar atteso nelle sale per il 18 giugno 2025. L'ha fatto durante l'evento organizzato dalla divisione italiana degli Studios, dove è stato reso noto che tra i doppiatori del nuovo film d'animazione ci sarà anche il cantautore di cui tutti parlano: Lucio Corsi. L'interprete di Volevo essere un duro ha infatti prestato la voce all'ambasciatore Tegmen, ma non è il solo volto noto del cast vocale di Elio: accanto a Lucio Corsi anche Alessandra Mastronardi (voce di Olga Solís, zia di Elio), Adriano Giannini (voce di Lord ...

