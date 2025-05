Elicotteri-ospedale ‘da guerra’ nei cieli della Lombardia il progetto | Sono sale operatorie volanti

In Lombardia, il progetto innovativo degli elicotteri ospedale ‘da guerra’ promette di rivoluzionare l’emergenza sanitaria. Con sale operatorie volanti, questi mezzi high-tech combinano il concetto di guerra con quello di salvezza, offrendo un’opportunità unica di intervento rapido in situazioni critiche. L’assessore al Welfare Guido Bertolaso guida questa iniziativa, che rappresenta un passo avanti significativo nella medicina d’emergenza.

Milano – C'è qualcosa di paradossalmente poetico nel vedere come le più raffinate tecnologie di morte possano trasformarsi in strumenti di salvezza. È quello che sta accadendo in Lombardia, dove l'assessore al Welfare Guido Bertolaso ha annunciato l'intenzione di dotare la regione di elicotteri più grandi degli attuali, capaci di fungere da sale operatorie volanti. Parliamo di velivoli che nascono dall'osservazione di quanto accade nei teatri di guerra, dove la necessità ha contribuito a creare tecnologie in grado di prestare cure in luoghi spesso molto lontano da strutture sanitarie. "Oggi ci sono nuove tipologie di elicotteri di dimensioni maggiori di quelli che abbiamo che hanno parecchio spazio ma per trasportare barelle.