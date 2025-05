Elezioni UniGe Sinistra Universitaria prima lista al consiglio d’amministrazione

La commissione elettorale dell'Università degli Studi di Genova ha reso noti i risultati delle recenti elezioni per il rinnovo degli organi centrali d’ateneo. Sinistra Universitaria si afferma come la prima lista al consiglio d’amministrazione, segnando un importante passo nella rappresentanza degli studenti e delineando nuove strategie per il futuro dell'istituzione.

La commissione elettorale dell'Università degli Studi di Genova ha proclamato i risultati delle elezioni per il rinnovo degli organi centrali d'ateneo: Sinistra Universitaria risulta la prima lista al consiglio d'amministrazione, conquistando così un ruolo centrale nella rappresentanza.

