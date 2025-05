Elezioni Regionali Calenda sbatte la porta in faccia a Fico | Non ha mai amministrato nulla

Nelle ultime ore, il dibattito all'interno del centrosinistra si è nuovamente intensificato. Carlo Calenda, leader di Azione, ha respinto con decisione una possibile candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione, sottolineando la sua mancanza di esperienza amministrativa. Questo scontro evidenzia le tensioni persistenti nel partito, nonostante il recente successo del 'campo largo' nelle elezioni amministrative.

Continuano le fibrillazioni all'interno del centrosinistra, nonostante il successo del 'campo largo' alle ultime elezioni amministrative. Il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo in merito ad una possibile candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania, ha di fatto sbattuto la porta in faccia all'ex presidente della Camera: "Non siamo disposti a sostenere Fico. De Luca in Campania ha fatto un buon lavoro. Buttarlo a mare per mettere uno che non ha mai amministrato nulla è folle. Tanto per dirne una, questo genio di Fico ha proposto di chiudere il termovalorizzatore di Acerra e tornare alle ecoballe".