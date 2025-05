Elezioni in Venezuela | spero che anche per l’Italia suoni presto l’ora della dignità nazionale

In questo articolo, esplorerò le attuali elezioni in Venezuela, dove mi trovo per la quinta volta in meno di un anno. Qui, incontro attivisti e leader da tutto il mondo, mentre Caracas si afferma come capitale mondiale dell'antifascismo. Spero che anche l'Italia possa presto vivere un momento di riscatto e dignità nazionale, alla luce degli sviluppi politici e sociali venezuelani.

Mi trovo al momento in Venezuela, per la quinta volta in meno di un anno, per monitorare gli sviluppi della situazione e incontrarmi con numerosi militanti e dirigenti popolari provenienti da tutto il resto del mondo, la cui presenza consacra Caracas come capitale mondiale dell'antifascismo, in un momento del quale di antifascismo c'è più che mai bisogno, un po' dappertutto nel mondo ma specialmente da noi in Italia. Questa visita è stata caratterizzata dalle elezioni che si sono svolte domenica scorsa e hanno visto il travolgente successo del Partito Socialista Unito del Venezuela, del Gran Polo Patriotico e del Presidente Maduro, che era stato confermato dalle elezioni presidenziali di fine luglio.

Venezuela, Italia contro Maduro. Moavero: No legittimità democratica