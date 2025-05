Elezioni al Libero consorzio il Cartello sociale | L’ente torni a essere cabina di regia dello sviluppo territoriale

Le recenti elezioni al Libero Consorzio dei Comuni agrigentini segnano un'opportunità cruciale per riattivare il potere decisionale di questo ente. Con la nuova leadership, è fondamentale che il consorzio torni a svolgere il suo ruolo di cabina di regia, orientando le politiche di sviluppo territoriale e promuovendo un progresso sostenibile per la provincia, che è stato trascurato per troppo tempo.

A seguito dell'elezione del presidente e del Consiglio, riteniamo sia giunto il momento che il Libero consorzio dei Comuni agrigentini assuma con determinazione il ruolo che gli spetta: quello di cabina di regia delle politiche di sviluppo della provincia. Un ruolo strategico, troppo a lungo...

