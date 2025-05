Elezioni a Sant’Elpidio a Mare preferenze | boom di Tofoni dietro c’è Greci

Nelle recenti elezioni a Sant'Elpidio a Mare, si registra un notevole successo per il candidato Mirco Romanelli, con una particolare attenzione alle preferenze ricevute da Alessandro Marozzi e Marc. Dietro a questo "boom" di voti si cela l'influenza dell'ex sindaco Greci. I dati, comunicati dall'ufficio elettorale, sono in attesa di verifica da parte dell'Ufficio Centrale.

Sant'Elpidio a Mare (Fermo), 28 maggio 2025 – Preferenze (i dati indicati sono ottenuti in base alle comunicazioni in possesso dell'ufficio elettorale e sono soggetti a successiva verifica da parte dell'Ufficio Centrale). Candidato sindaco Mirco Romanelli Primavera Sem: Alessandro Marozzi 27, Marco Maria Lucidi 53, Simone Traini Domitilla Brasili 13, Betty Caponi 1, Cristina Domitrace 6, Mara Lelli 1, Asia Mosca 12, Roberto Paladino 0, Tamara Recchi 6, Samuele Serafini 84, Francesca Squadroni 8, Simone Traini 18, Simone Valle 10. Avs - Sinistra Italiana: Luca Franca 104, Mirella Biancucci 1, Massimo De Angelis 33, Vittorio Ferroni 12, Katiuscia Marinozzi 17, Carla Mora 14, Monia Morlacco 50, Marta Olivieri 13, Claudio Petrucci 23, Marco Squarcia 3, Andrea Tombolini 3, Sabrina Isidori 12...

