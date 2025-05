Elezioni a Genova il borsino della giunta Salis | I nomi

Scopri il panorama delle elezioni a Genova con il borsino della giunta Salis, dove i democratici conquistano almeno cinque assessorati e il possibile ruolo di presidente del consiglio. Tra i nomi in evidenza, Terrile si presenta come favorito per la carica di vicesindaco, mentre Ghio, Lodi e Pericu potrebbero rivestire ruoli strategici di primo piano. Un quadro politico in continuo movimento nel capoluogo ligure.

Almeno 5 assessorati ai democratici, più forse il presidente del consiglio. Terrile in pole per la carica di vicesindaco. Possibili ruoli di primo piano per Ghio, Lodi e Pericu.

Elezioni comunali Genova 2025: tutte le liste e i candidati - Genova si prepara alle elezioni comunali del 2025, in programma il 25 e 26 maggio. Con sette candidati sindaci, di cui quattro donne, e 17 liste in competizione, i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo leader della città. 🔗continua a leggere

