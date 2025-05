Elettori schifati dal teatrino della politica

Le recenti elezioni amministrative di Osimo hanno rivelato un calo preoccupante dell'affluenza, scesa di quasi 8 punti percentuali. Questo fenomeno, che ha sorpreso molti, è il sintomo di un crescente disincanto degli elettori nei confronti della politica, percepita come un teatrino distante dalla realtà . In questo articolo, esploreremo le ragioni di questo disinteresse e le implicazioni per il futuro della partecipazione civica.

E dire che c’è stato pure chi si è sorpreso del crollo dell’affluenza per le elezioni amministrative di Osimo. Davanti a quasi 8 punti percentuali in meno rispetto allo scorso anno (52,40% contro il 60,57%) c’è anche chi si è arrampicato su imbarazzanti analisi di macropolitica che, come spesso accade, con la realtà non c’azzecca proprio nulla. Tutto molto più semplice: i cittadini hanno disertato le urne perché schifati dal peggior teatrino della politica a cui hanno assistito in quel di Osimo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elettori schifati dal teatrino della politica

