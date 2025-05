Elena si avvicina a Gagliotti mentre Antonietta investiga le bugie di Gennaro in Un posto al sole

Nella prossima settimana di "Un posto al sole", le tensioni e le rivelazioni si intensificano. Elena si avvicina a Gagliotti, promettendo nuove dinamiche sentimentali, mentre Antonietta inizia a indagare sulle bugie di Gennaro, mettendo in discussione la sua fiducia nel marito. Scopri le anticipazioni dal 2 al 6 giugno, in un susseguirsi di intrighi e colpi di scena avvincenti.

Nel proseguo degli episodi di Un posto al sole, si prevede un progressivo avvicinarsi tra Elena e Gagliotti, mentre Antonietta comincerà a dubitare delle reali intenzioni del marito. Le anticipazioni per il periodo dal 2 al 6 giugno delineano una trama in cui la donna scoprirà che Gennaro aveva celato il vero motivo delle sue .

