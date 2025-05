Eldon ring | il punteggio metacritic più basso di sempre per un soulsborne di fromsoft

Elden Ring Nightreign mostra un sorprendente ribasso nelle valutazioni, segnando il punteggio Metacritic più basso nella storia dei titoli Soulsborne di FromSoftware. Nonostante le attese, le prime recensioni evidenziano una performance distante dagli standard precedenti, ponendo interrogativi sull'evoluzione nel gameplay cooperativo e sugli elementi roguelike del gioco. Scopriamo cosa ha portato a questo risultato inaspettato.

evoluzione delle recensioni di elden ring nightreign. Le prime valutazioni di Elden Ring Nightreign stanno emergendo, rivelando un risultato inaspettatamente basso rispetto agli standard storici di FromSoftware. La nuova produzione, che si distingue per il suo gameplay cooperativo e l'approccio roguelite, sta ricevendo opinioni contrastanti dalla critica specializzata. valutazioni aggregate e differenze tra piattaforme. Al momento, il punteggio medio su Metacritic si attesta a circa 77 punti. Analizzando le recensioni più numerose, emerge che la versione per PlayStation 5 ha ottenuto una media di 60 critici, mentre quella per PC presenta un punteggio leggermente superiore con 31 recensioni e 80 punti.

