Efficientamento energetico infissi sostituiti nelle scuole

L'assessore ai lavori pubblici Christian Castorri ha fornito aggiornamenti sul miglioramento dell'efficienza energetica degli infissi nelle scuole locali, rispondendo a un'interrogazione dei consiglieri di Cesena Siamo Noi, Marco Giangrandi e Denis Par. Durante un sopralluogo con il sindaco Enzo Lattuca, sono emersi dettagli sui progressi riguardanti la sicurezza sismica, l'isolamento acustico e l'ottimizzazione energetica degli edifici scolastici.

L’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri (nella foto durante un sopralluogo col sindaco Enzo Lattuca) ha risposto a un’interrogazione sullo stato degli edifici scolastici sui fronti sismico, acustico ed energetico, presentata dai consiglieri di Cesena Siamo Noi, Marco Giangrandi e Denis Parise. "Stiamo attuando – ha affermato – un piano di efficientamento energetico del patrimonio pubblico e scolastico con sostituzione di infissi, isolamento delle partizioni e sostituzione degli impianti di riscaldamento-raffrescamento, di ventilazione controllata, elettrici in generale e dei corpi illuminanti e di gestione calore, insieme agli interventi di automazione e di schermatura... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Efficientamento energetico, infissi sostituiti nelle scuole"

