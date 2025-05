Eduitalia 2025 per gli studenti statunitensi borse di studio destinazione Italia

L’Ambasciata d’Italia a Washington lancia il bando Eduitalia 2025, un’iniziativa che offre borse di studio a studenti statunitensi meritevoli desiderosi di studiare in Italia. Giunto al suo tredicesimo anno, il programma mira a promuovere l’istruzione e il dialogo culturale tra i due Paesi, creando opportunità uniche di apprendimento internazionale.

L’Ambasciata d’Italia a Washington ha pubblicato il bando Eduitalia 2025, che offrirà a studenti statunitensi meritevoli la possibilità di vincere borse di studio destinazione Italia. Secondo una nota diffusa da Eduitalia il bando, giunto al 13° anno consecutivo, si inserisce nell’ambito della promozione dell’ AP Italian che coinvolge centinaia di scuole superiori negli Stati Uniti (oltre 400 nell’ultima edizione). La collaborazione tra l’Ambasciata ed Eduitalia si conferma centrale nella promozione della lingua e cultura italiana, contribuendo in modo significativo alla scelta dell’Italia come destinazione di studio da parte di numerosi studenti americani (in tal senso negli anni sono centinaia gli studenti che si sono iscritti a tale bando). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

