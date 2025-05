Educazione stradale a Fisciano | la Polizia Municipale forma gli alunni delle scuole primarie

La Polizia Municipale di Fisciano ha recentemente avviato un corso di educazione stradale per gli alunni delle scuole primarie, riscosso grande partecipazione e successo. Sotto la direzione del Comandante Cap. Francesco Saverio Della Bella, l'iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sulle norme del traffico e la sicurezza stradale, contribuendo così alla formazione di cittadini responsabili e attenti.

