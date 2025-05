Edoardo Leo Giovanna Mezzogiorno e Pupi Avati tra gli ospiti del Garda Cinema Film Festival 2025

Il Garda Cinema Film Festival 2025 si prepara a incantare il pubblico con una lineup straordinaria. Dal 11 al 15 giugno, il festival accoglierà volti conosciuti del panorama cinematografico italiano, tra cui Edoardo Leo, Giovanna Mezzogiorno e Pupi Avati, insieme a numerosi eventi e proiezioni. Un'occasione imperdibile per celebrare il grande schermo in una delle location più suggestive d'Italia.

Anche Marianna Fontana, Maurizio Nichetti, Mattia Ramberti, Luca Zingaretti tra i protagonisti della nuova edizione della manifestazione, in programma dall'11 al 15 giugno. Ospiti, eventi e proiezioni al centro del Garda Cinema Film Festival 2025, manifestazione cinematografica in programma dall'11 al 15 giugno sulle rive del Lago di Garda. Un concorso Internazionale Cortometraggi, articolato in due sezioni dedicate a film di finzione e documentari, e tanti ospiti che animeranno le sei serate tra cui segnaliamo il regista Pupi Avati, Marianna Fontana, Edoardo Leo, Giovanna Mezzogiorno, Maurizio Nichetti, Mattia Ramberti e Luca Zingaretti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Edoardo Leo, Giovanna Mezzogiorno e Pupi Avati tra gli ospiti del Garda Cinema Film Festival 2025

