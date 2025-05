Editoria, l'Italpress cresce all'estero. Accordo con China Media Group

L'agenzia di stampa Italpress amplia i suoi orizzonti internazionali attraverso un nuovo accordo con China Media Group, che include CCTV+. Questa collaborazione segue un precedente accordo con la Saudi Press Agency, consolidando la presenza di Italpress nei mercati globali e sottolining la sua strategia di crescita all'estero.

ROMA (ITALPRESS) – Continua l'espansione internazionale dell'agenzia di stampa Italpress che, dopo il recente accordo siglato a Riyadh con l'agenzia di stampa Saudi Press Agency, ha siglato una partnership con CCTV+, che fa parte di China Media Group, il più importante gruppo editoriale cinese che comprende anche la televisione di Stato CCTV e un'agenzia di stampa video multimediale. Questa nuova partnership permetterà all'Italpress di poter diffondere i suoi contenuti multimediali e video in Cina e di poter utilizzare video e dell'agenzia CCTV+ per i propri format video e per i propri abbonati in Italia e all'estero.