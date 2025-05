Edison la consultazione sull’impianto illustrata ai comitati di quartiere

Lunedì scorso, l'assessora alla partecipazione Paola Lenti ha guidato un incontro con i Comitati di Quartiere per presentare le modalità della consultazione pubblica riguardante l'impianto di trattamento dei rifiuti proposto da Edison. Questa iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale nel processo decisionale, garantendo trasparenza e partecipazione attiva dei cittadini.

Le modalità operative della consultazione pubblica sull’ impianto di trattamento dei rifiuti promosso dalla Edison sono state illustrate ai Comitati di Quartiere nel corso di un incontro promosso lunedì scorso dall’assessora alla partecipazione Paola Lenti, presente il dirigente dell’Area Servizi al Cittadino Mauro Torelli. Dalle ore 15 di giovedì 29 maggio alle ore 24 di domenica 8 giugno; chi può partecipare, ovvero i residenti di Jesi che abbiano compiuto i 18 anni di età; le modalità di voto, vale a dire il collegamento al sito... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Edison, la consultazione sull’impianto illustrata ai comitati di quartiere

Approfondimenti da altre fonti

Impianto Edison Next, illustrate ai comitati di quartiere le modalità operative per la consultazione; Edison, la consultazione sull’impianto illustrata ai comitati di quartiere; Jesi, illustrate le modalità della consultazione pubblica sull'impianto Edison; Jesi, illustrate le modalità della consultazione pubblica sull’impianto Edison. 🔗Cosa riportano altre fonti

Edison, la consultazione sull’impianto illustrata ai comitati di quartiere - Le modalità operative della consultazione pubblica sull’impianto di trattamento dei rifiuti promosso dalla Edison sono state illustrate ai Comitati ... 🔗Da ilrestodelcarlino.it

Edison, verso il referendum. Un sito per le informazioni - E’ già consultabile per apprendere come e dove esprimere il proprio parere sull’impianto di trattamento dei rifiuti. Spazio alle voci dal 29 maggio all’8 giugno. 🔗Scrive msn.com

Edison, il Pd attacca e i civici sono pronti a querelare - Il segretario Bornigia sospetta che "le opposizioni vogliano l’impianto". La replica: "Sono falsità, difenderemo la nostra onorabilità" ... 🔗Da msn.com

Edison in 2 minuti | Edison