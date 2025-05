Edilizia sostenibile natura come elemento autoregolamentazione

Nell'ambito della crescente attenzione all'edilizia sostenibile, Andrea Fantin, Project Manager di DAKU, ha condiviso preziose intuizioni durante il Seminario "Le soluzioni passive per l'efficienza e il comfort", tenutosi a Vicenza il 22 maggio. Il suo intervento ha messo in luce come la natura possa fungere da elemento chiave per l'autoregolamentazione degli edifici, promuovendo un approccio eco-friendly nell'architettura contemporanea.

Roma, 28 mag. - Andrea Fantin, Project Manager di DAKU, è intervenuto nel corso del Seminario Tematico "Le soluzioni passive per l'efficienza e il comfort" organizzato da GBC Italia a Vicenza il 22 maggio. Sottolineando le potenzialità dell'utilizzo della natura stessa come elemento di autoregolamentazione. "Per quanto riguarda l'autoregolazione della natura - ha affermato -, il problema non è né la natura in sé né l'autoregolarsi, che è invece un fattore di grandissima stabilità . Il tema sono gli effetti concreti che questo processo di autoregolazione ha sul nostro stile di vita. Nel nostro business model, realizziamo tetti verdi e sistemi di gestione dell'acqua, sia in varianza idraulica sia in accumulo idrico...

