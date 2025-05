Edilizia ad aprile le detrazioni per il Superbonus sfiorano quota 121 miliardi

Ad aprile 2025, le detrazioni fiscali legate al Superbonus 110% hanno toccato quasi 121 miliardi di euro, segnando un incremento rispetto al mese precedente. Gli investimenti ammessi continuano a crescere, con un totale di 120,97 miliardi, e il numero delle asseverazioni presentate ha superato le 499 unità , evidenziando l'efficacia e l'appeal di questo strumento nel settore edilizio.

Al 30 aprile 2025, gli investimenti ammessi a detrazione nell'ambito del Superbonus 110 per cento hanno raggiunto i 120,97 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 120,7 miliardi registrati al 31 marzo. Anche il numero totale delle asseverazioni presentate ha continuato a salire, toccando quota 499.860. Distribuzione degli interventi I condomini rappresentano la quota più significativa, con 137.432 asseverazioni e un investimento pari a circa 81,7 miliardi di euro, ovvero il 67,6 per cento del totale ammesso a detrazione. Gli edifici unifamiliari contano 245.041 asseverazioni, per un totale di oltre 27,9 miliardi di euro, equivalenti al 23,1 per cento dell'investimento complessivo.