Ed Gale è morto a 61 anni | ha interpretato Chucky in La Bambola Assassina

Il mondo del cinema horror piange la scomparsa di Ed Gale, celebre attore noto per aver portato in vita il famoso protagonista Chucky in "La Bambola Assassina". Con la sua talento e il suo sangue freddo, Gale ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei fan e nel genere horror.

Lutto nel mondo del cinema horror. Ed Gale, leggendario interprete di Chucky nell'horror cult La Bambola Assassina, è morto all’età di 61 anni. Recitò anche in Howard e il destino del mondo e in Balle Spaziali di Mel Brooks. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ed Gale è morto a 61 anni: ha interpretato Chucky in La Bambola Assassina

