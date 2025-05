Ecco il nuovo volto di Harry Potter

HBO Max ha completato il cast della nuova serie dedicata a Harry Potter, riportando in vita la magica saga con un freschissimo trio di giovani talenti. Scopriamo insieme chi saranno i nuovi protagonisti che daranno volto e anima ai celebri personaggi, in un’avventura pensata per far rivivere la magia delle storie di J.K. Rowling a una nuova generazione di fan.

Finalmente il cast della serie di HBO Max che rimetterà mano alla saga di Harry Potter è completo. Dulcis in fundo, sono stati scelti gli attori che interpreteranno i tre giovanissimi protagonisti nella produzione HBO, Brontë Film e TV e Warner Bros. Television, destinati a crescere insieme ai loro personaggi come già avvenuto ai loro precedessori “cinematografici”. Se tra gli interpreti adulti selezionati per la versione seriale qualcuno ha riservato delle sorprese, lo stesso non può dirsi per coloro che rappresenteranno il cuore pulsante del racconto, evidentemente intoccabile nell’immaginario collettivo... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ecco il nuovo volto di Harry Potter

