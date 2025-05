Ecco i nuovi Harry Potter Hermione e Ron della serie tv | svelati gli attori e i volti

La magia di Hogwarts si rinnova con l'annuncio del cast principale della serie TV di Harry Potter. Dopo un lungo processo di selezione che ha coinvolto oltre 30.000 aspiranti attori, HBO svela finalmente i giovani volti che porteranno in vita Harry, Hermione e Ron, segnando l'inizio di una nuova era per la celebre saga. Scopriamo insieme chi saranno i protagonisti di questa attesissima avventura.

Una nuova era per Hogwarts: svelato il cast principale della serie TV di Harry Potter Dopo mesi di attesa e un casting che ha coinvolto oltre 30.000 bambini tra i 9 e gli 11 anni, HBO ha annunciato i giovani interpreti che vestiranno i panni di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley nella sua nuova serie televisiva tratta dai romanzi di J.K. Rowling. Ad aggiudicarsi i ruoli più ambiti della narrativa contemporanea sono tre volti nuovi: Dominic McLaughlin sarà Harry, Arabella Stanton interpreterà Hermione, e Alastair Stout sarà Ron. "Il talento di questi tre attori unici è meraviglioso da osservare, e non vediamo l'ora che il mondo assista alla loro magia insieme sullo schermo", hanno dichiarato in un comunicato la showrunner Francesca Gardiner e il regista Mark Mylod, che già avevano lavorato insieme in Succession e Killing Eve...