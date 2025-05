Ecco come saranno le impostazioni dell’app Google One con il Material 3 Expressive

Scopri le novità che rivoluzioneranno l'app Google One con il redesign in stile Material 3 Expressive. In questo articolo esploreremo i primi cambiamenti, in particolare nelle impostazioni, che promettono di migliorare l'esperienza utente. Prepareti a un’interfaccia rinnovata e a funzionalità ottimizzate per una gestione più intuitiva dei tuoi servizi Google.

Anche per l'app di Google One è tempo di redesign in ottica Material 3 Expressive: i primi cambiamenti (nascosti) investono le impostazioni.

