Ecco 2017 OF201 il nuovo pianeta nano che aiuta la ricerca del misterioso gigante ghiacciato Nove

Scoperto ai confini del Sistema Solare, 2017 OF201 è un nuovo pianeta nano che potrebbe fornire importanti indizi sul misterioso gigante ghiacciato Nove. Con un diametro di circa 700 km, questo affascinante oggetto transnettuniano si aggiunge alla nostra comprensione dell'universo e stimola la curiosità scientifica, promettendo di rivelare segreti del nostro sistema solare.

Si chiama 2017 OF201 e chissà se il suo nome verrà mai imparato a memoria da qualche scolaro come si faceva nel secolo scorso: è il nuovo pianeta nano scoperto ai confini del Sistema Solare, un oggetto transnettuniano con un diametro stimato di circa 700 km, abbastanza grande da essere classificato come pianeta nano, simile . Ecco 2017 OF201, il nuovo pianeta nano che aiuta la ricerca del misterioso gigante ghiacciato Nove L'Identità... 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ecco 2017 OF201, il nuovo pianeta nano che aiuta la ricerca del misterioso gigante ghiacciato Nove

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scoperto un nuovo oggetto agli estremi del sistema solare: non ce l’aspettavamo; Scoperto un nuovo pianeta nano ai confini del Sistema Solare: è 2017 OF201; Scoperto 2017 OF201, un oggetto transnettuniano estremo che sfida l’ipotesi del Pianeta Nove; Scoperto un nuovo pianeta nano che potrebbe riscrivere la mappa Sistema solare. 🔗Cosa riportano altre fonti

Scoperto un nuovo pianeta nano ai confini del Sistema Solare: è 2017 OF201 - Questo corpo celeste è un mondo ghiacciato finora sconosciuto è stato immortalato da alcuni telescopi in Cile e alle Hawaii. Ma ancora non sappiamo come sia finito ai confini del nostro sistema ... 🔗Segnala msn.com

Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo pianeta scoperto nel Sistema Solare - Il misterioso 2017 OF201 ha un'orbita lunghissima e potrebbe smentire l'esistenza del famigerato 'Pianeta Nove'. 🔗tech.everyeye.it scrive

Scoperto un nuovo pianeta nano ai confini del Sistema Solare - Scoperto un nuovo potenziale pianeta nano ai confini del Sistema Solare: l'oggetto, che si trova oltre l'orbita di Nettuno, è stato provvisoriamente denominato 2017 OF201, ha un diametro stimato di ... 🔗Riporta ansa.it

Orbita di 25.000 anni! Scopri il nuovo membro del sistema solare