Eccesso di velocità A rischio la sicurezza Aumentano gli incidenti

In occasione del 163° anniversario della polizia locale di Pistoia, la comandante ha messo in luce un preoccupante aumento degli incidenti stradali, con un incremento del 48% di sinistri senza feriti e un aumento di quelli mortali. La situazione, influenzata dall'eccesso di velocità, evidenzia il bisogno urgente di strategie per migliorare la sicurezza sulle strade.

PISTOIA "Abbiamo avuto un aumento dei sinistri stradali con un’impennata di quelli senza feriti, circa il 48% in più, e purtroppo abbiamo avuto anche un aumento di sinistri con esito mortale". Lo ha detto ieri la comandante della polizia locale in apertura della cerimonia per i 163 anni dalla fondazione. "Le principali cause di incidente stradale – ha spiegato – sono la velocità non commisurata e i cambi di direzione non segnalati. Anche le chiamate alla centrale operativa sono notevolmente aumentate, così come le chiamate per soste irregolari, mentre abbiamo avuto una diminuzione delle segnalazioni per accampamenti abusivi: segno che l’attività di prevenzione e controllo sul territorio ha funzionato"... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eccesso di velocità. A rischio la sicurezza. Aumentano gli incidenti

