E-Work punta su giovani talenti e continuità per il campionato di serie A2

E-work si prepara ad affrontare il campionato di serie A2 con un mix vincente di giovani talenti e continuità. Sotto la guida del coach Seletti, la squadra mira a presentare una formazione dinamica e competitiva, con un focus sui giovani atleti, per garantire una presenza solida nel secondo campionato nazionale. La richiesta di riposizionamento verrà presentata entro metà giugno, segnando un passo importante per il futuro del club.

Sarà all’insegna della gioventù, ma anche della continuità, la nuova E-Work che parteciperà al campionato di serie A2 (entro metà giugno verrà presentata la domanda per il riposizionamento nel secondo campionato nazionale). Coach Seletti e il suo staff hanno infatti deciso di puntare su molte giocatrici messesi in luce nella scorsa stagione tra prima squadra, Under 19 Gold e serie B, affiancandole ad altre più esperte, e ad altre che hanno già alcuni campionati sulle spalle pur essendo al massimo ventenni. Fanno parte di questo gruppo la playmaker Alice Cappellotto (2005), la guardia Emilie Brzonova (2006) e Martina Guzzoni (2006) arrivata da La Spezia (serie A2)... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - E-Work punta su giovani talenti e continuità per il campionato di serie A2

Se ne parla anche su altri siti

E-Work punta su giovani talenti e continuità per il campionato di serie A2 - La nuova E-Work si prepara al campionato di serie A2 con un mix di giovani promesse e giocatrici esperte guidate da coach Seletti. 🔗Lo riporta sport.quotidiano.net

E-Work punta sui giovani: auto retrocessione in serie A2 per il 2025/26 - E-Work si prepara a riposizionarsi in serie A2, puntando su giovani talenti e un progetto a lungo termine nel basket femminile. Potere alle giovani. Sarà questo il motto dell’E-Work a partite ... 🔗Come scrive ilrestodelcarlino.it

Webuild punta sui giovani talenti con il Premio Giovannini - «Gli imprenditori hanno il dovere di dare occasioni ai giovani, per contribuire alla ... e prosegue le sua attività di attrazione di talenti con «Cantiere Lavoro Italia». 🔗Lo riporta corriere.it

BIP punta sui giovani talenti siciliani