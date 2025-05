È ufficiale | La Perla è salva l’annuncio di Adolfo Urso

La recente dichiarazione del ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato che La Perla è salva, segnando una vittoria significativa nella battaglia per la tutela del Made in Italy e della moda italiana. L'annuncio, avvenuto durante il Tavolo La Perla a Bologna, rappresenta un momento cruciale per il rilancio di un simbolo iconico del nostro patrimonio culturale e imprenditoriale.

Una vicenda giudiziaria diventata simbolo della lotta alla protezione del Made in Italy e della moda italiana. Lo ha annunciato il ministro del Made in Italy Adolfo Urso al Tavolo La Perla a Bologna, presso lo stabilimento di via Mattei. Il ministro ha detto “Il simbolo del Made in Italy sarà rilanciato da un investitore che garantirà marchio, sito produttivo e tutti gli occupati”. La Perla è salva: trovato l’acquirente. Il ministro ha espresso parole di trionfo per la conclusione della vicenda. “La Perla è salva! Sono qui con voi, perché questa era la battaglia del Made in Italy e l’abbiamo combattuta insieme, senza mai mollare... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È ufficiale: La Perla è salva, l’annuncio di Adolfo Urso

