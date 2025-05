È ufficiale | la One UI 8 debutterà quest’estate con Samsung Galaxy Z Fold7 e Z Flip7

Samsung ha annunciato ufficialmente che la One UI 8 sarà lanciata in forma stabile questa estate, accompagnando i nuovi Galaxy Z Fold7 e Z Flip7. Si tratta di un'importante evoluzione dell'interfaccia utente, promettendo nuove funzionalità e miglioramenti per i dispositivi pieghevoli dell'azienda. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa attesa release.

Samsung ha confermato ufficialmente che la One UI 8 debutterà (in forma stabile) nel corso dell'estate con i Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7.

