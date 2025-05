È stato tutto così veloce non abbiamo potuto fare nulla | sposo muore risucchiato dalle onde durante l’addio al celibato la tragedia a 3 settimane dalle nozze

Una tragica fatalità ha colpito un gruppo di amici durante un addio al celibato a Lefkada, in Grecia. Stefanos Kemos, 30 anni, è annegato risucchiato dalle onde, lasciando gli amici in uno stato di shock mentre si preparavano a festeggiare. La sua morte prematura giunge a soli tre settimane dal matrimonio, previsto per il 17 giugno, segnando un drammatico cambiamento in un momento di festa.

Stefanos Kemos, 30 anni, è morto annegato mentre festeggiava il suo addio al celibato sull’isola di Lefkada, in Grecia. Le onde lo hanno trascinato via sotto gli occhi degli amici, impotenti. Il matrimonio era previsto per il 17 giugno, fra meno di un mese. “È stato tutto così veloce, non abbiamo potuto fare nulla”, ha raccontato uno dei presenti ai media locali. La tragedia è avvenuta domenica 25 maggio, sulla spiaggia di Kathisma. Il gruppo di amici si era radunato lì per festeggiare il giovane, originario di Trikala, nel nord del Paese. Il mare era agitato, con correnti forti e onde alte. Stefanos ha deciso comunque di entrare in acqua... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È stato tutto così veloce, non abbiamo potuto fare nulla”: sposo muore risucchiato dalle onde durante l’addio al celibato, la tragedia a 3 settimane dalle nozze

