Nel corso di un’analisi su Sky Sport 24, Luca Marchetti ha evidenziato il recente incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Il presidente del Napoli ha offerto al tecnico del momento la possibilità di riflettere sul proprio futuro, facendosi portavoce di un rapporto solidale. Le percentuali di un possibile accordo sembrano crescere, ma restano ancora interrogativi.

È stato De Laurentiis a concedere del tempo a Conte: “se sei perplesso, rifletti e poi decidi” (Sky) Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato, ha parlato a Sky Sport 24: Futuro di Conte? «Oggi le percentuali del Napoli sono salite giorno dopo giorno, il rapporto con De Laurentiis è buono, ma ad oggi credo sia più fiduciosa la Juventus che il Napoli di avere Conte. Il Napoli interverrà a prescindere sul mercato e renderà la rosa competitiva, ma De Laurentiis ha detto a Conte: “Ma se tu hai questa perplessità e non hai nessuna squadra dietro alle spalle che preme per farti andare via, stiamo bene insieme e non ci sono problemi, perché non ti prendi del tempo per decidere e riflettere?”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - È stato De Laurentiis a concedere del tempo a Conte: “se sei perplesso, rifletti e poi decidi” (Sky)

